Италия

Итальянский клуб расстался с украинским специалистом.

Дженоа отправила в отставку тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Генуэзский клуб принял решение расстаться с украинским специалистом, так как ему не удалось улучшить результаты команды и поднять ее из зоны вылета.

Временно руководить "грифонами" будут Абдулай Конко и его помощник Роберто Мургита.

Шевченко возглавил Дженоа в ноябре прошлого года, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Во главе "красно-синих" украинский специалист провел 11 поединков, одержав лишь одну победу.

На данный момент Дженоа занимает 19-ю строчку в Серии А, набрав 12 очков после 21 матча.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб Шевченко получит 20 миллионов евро в случае досрочного прекращения сотрудничества.