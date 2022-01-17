Владимир Левин выразил надежду избежать последствий за задолженности по зарплате.
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17 января 2022, 16:18
Президент черниговской Десны Владимир Левин поделился последними новостями команды в той части, что касается финансовых проблем клуба.
В частности, функционер рассказал о долге перед Констинтином Димой, за который команде грозит длительный трансферный бан.
"Сейчас мы подобрали футболистов, которые необходимы для усиления команды. Теперь занимаемся трансферным баном. Очень важно решить этот вопрос — в противном случае, каждый наш игрок будет на вес золота.
Представители Димы не выходили на нас. Нужно, чтобы футболист тоже имел желание решить этот вопрос. Задолженность в три месяца можно урегулировать полюбовно, а не трансферным баном на пять лет", — сказал Левин в эфире Футбол News.
Ранее президент черниговского коллектива прокомментировал подписание контракта с Александрией Владиславом Калитвинцевым.