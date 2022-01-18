Украина

Украинский специалист рассказал о предстоящем сборе команды.

Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко поделился планами команды на зимний сбор в Турции.

"Спаррингов на первом сборе мы не планировали. Мы понимали, что наш сбор в Турции будет длительным, с 27 января по 24 февраля. Там у нас запланировано 7 спаррингов. Мы проведем хорошие игры и сможем подтянуть как функциональное состояние ребят, так и провести качественные спарринги с хорошими командами.

Самое главное, что эмоциональное состояние ребят хорошее. Они соскучились по работе, друг по другу. Все съехались с хорошим настроением. Каждому давалось домашнее задание, и надеюсь, что ребята его добросовестно и качественно выполняли, понимая, насколько сложные задачи нам сейчас предстоит решать на футбольном поле. Думаю, что все готовились, старались, и ближайшая неделя это покажет", – рассказал Лавриненко в комментарии телеканалу Футбол.

После первой половины сезона Ингулец занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ с 13 очками.

Ранее сообщалось, что Ингулец подписал полузащитника Дмитрия Мандриченко.