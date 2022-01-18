Украина

Хавбек "бело-синих" может отправиться в Венгрию.

Полузащитник киевского Динамо Богдан Леднев может продолжить свою карьеру в чемпионате Венгрии. Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос в своем твиттере.

По информации источника, 23-летний украинец не отправился с киевлянами на первый учебно-тренировочный сбор, так как в ближайшее время он будет арендован Фехерваром. У венгров будет право выкупить футболиста по окончании срока аренды.

В нынешнем сезоне Леднев провел 10 поединков, в которых результативными действиями не отмечался.

Отметим, что в составе Фехервара выступают два украинца Иван Петряк и Евгений Макаренко.

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