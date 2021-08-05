Украина

Хавбек "бело-синих" поделился своими мыслями после товарищеского матча с Фенербахче.

Полузащитник киевского Динамо Богдан Леднев прокомментировал ничейный результат в товарищеском поединке против турецкого Фенербахче (1:1).

"Фенербахче — хороший соперник, плюс атмосфера была приближенной к Лиге чемпионов.

У нас всегда есть собственный план на игру — в частности, показывать на поле то, что мы наигрываем на тренировках. Денис несколько раз спас, провел хороший матч. В целом, игра была открытой, и они атаковали, и мы. Приятно играть в такой футбол, когда соперник не закрывается у своей штрафной, а действовать на встречных курсах. Это интересно и болельщикам, и футболистам.

Забитый мяч — интуиция или наигранная комбинация? Мы все подобные моменты — разрезные передачи, открывания — отрабатываем на тренировках. Хорошо, что в игре удалось воплотить это в забитый мяч.

Игровая практика в официальных матчах? Конечно, любой футболист хочет играть. Надеюсь, мне предоставят такой шанс, ведь всегда тренеры принимают решение, кто выйдет на поле в стартовом составе. Я тренируюсь, выкладываюсь на полную, стараюсь проявить себя с наилучшей стороны. А дальше уже все зависит от тренерского решения.

График с двумя матчами за неделю? Это подготовка к Лиге чемпионов, нам всегда подбирают хороших соперников, ведь матчи со слабыми оппонентами не дадут тренерам никакой информации, и нам никакой пользы не будет. Всегда полезно играть с командами, которые пытаются показывать открытый футбол", — приводит слова Леднева официальный сайт Динамо.

Видеообзор матча Фенербахче — Динамо можно посмотреть на Football.ua.