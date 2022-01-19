Украина

Украинский специалист присоединился к новичку местного чемпионата.

Бывший главный тренер Колоса Руслан Костышин возглавил Аксу, сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Детали соглашения украинского специалиста с "красно-синими" остаются неизвестными.

Костышин находился без работы с августа 2021 года, когда он покинул Колос после семи лет работы в клубе. Ковалевский клуб до последнего момента оставался единственным в тренерской карьере 44-летнего специалиста.

Аксу был основан в 2018 году и сумел подняться в высший дивизион Казахстана из третьего за два последних сезона. Местный чемпионат стартует в середине марта.