Новичок рассказал о переходе в ковалевский клуб.
Андрей Тотовицкий, ФК Колос
20 января 2022, 08:25
Полузащитник Андрей Тотовицкий поделился своими целями в Колосе после перехода в клуб в зимнее трансферное окно.
"Я не хочу говорить, какие варианты продолжения карьеры у меня были, потому что сейчас это неуместно. Мои амбиции – помогать команде и прогрессировать самому.
Колос – амбициозный клуб, который ставит перед собой серьезные задачи и развивается. Поэтому я его и выбрал. Моя цель – помочь команде побеждать и попытаться попасть в еврокубки", – рассказал Тотовицкий в комментарии телеканалу Футбол.
Напомним, Тотовицкий присоединился к Колосу в конце декабря, покинув черниговскую Десну.