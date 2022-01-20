Украина

Новичок рассказал о переходе в ковалевский клуб.

Полузащитник Андрей Тотовицкий поделился своими целями в Колосе после перехода в клуб в зимнее трансферное окно.

"Я не хочу говорить, какие варианты продолжения карьеры у меня были, потому что сейчас это неуместно. Мои амбиции – помогать команде и прогрессировать самому.

Колос – амбициозный клуб, который ставит перед собой серьезные задачи и развивается. Поэтому я его и выбрал. Моя цель – помочь команде побеждать и попытаться попасть в еврокубки", – рассказал Тотовицкий в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, Тотовицкий присоединился к Колосу в конце декабря, покинув черниговскую Десну.