Украина

Молодой футболист поделился впечатлениями от работы на сборе.

Защитник Антон Боль рассказал о тренировках с первой командой на тренировочном сборе Динам в Испании.

"Нас 12 января собрали с командой U-19. А через пару дней сказали, что я буду тренироваться с первой командой. Затем поехал с ней на сборы. Я был в своей комнате на старой базе, и ко мне зашел наш тренер Сергей Федоров и сказал, что я буду работать с первой командой. Тренеры U-19 были только рады за нас.

В принципе, в первой команде мы делаем то, чему нас учили и в U-19, но все нужно выполнять намного быстрее.

Обычно перед занятием Луческу объясняет нам, что мы будем делать на тренировке, чтобы мы делали все качественно, быстро и уверенно.

В первую очередь, хочу закрепиться здесь, чтобы хотя бы тренироваться с первой командой", – рассказал Боль в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, Динамо отправилось на тренировочный сбор в Испанию в начале этой недели.