Украина

Fooball.ua предугадывает сценарии того, что ждет легенду украинского футбола после увольнения из Дженоа.

Увольнение Андрея Шевченко из Дженоа застало всех врасплох. Казалось бы: новые владельцы, обещание серьезного и долгосрочного проекта, хорошая репутация Шевы в Италии, неплохое начало тренерской карьеры в сборной Украины — все говорило о том, что в Генуе у Шевы все всерьез и надолго. Трамплин в Милан, называли это некоторые!

Но, как говорил ныне дискалифицированный классик, — не получилось. 2 с лишним месяца, 11 матчей, одна победа, три ничьи и сразу семь поражений. Впрочем, итоги работы украинского специалиста в Дженоа мы уже подводили, а сегодня с удовольствием поделимся своими мыслями о том, где же Андрей Николаевич может продолжить тренерскую карьеру.

Динамо Киев

Казалось бы, самый очевидный вариант. С одной оговоркой — для этого нужно ждать. Возможно, до окончания этого сезона, а учитывая контракт Луческу с киевским клубом до 2024-го года — точные сроки могут быть самыми разными.

Во время работы со сборной Украины Шевченко показал себя как тренер, который смотрит на футбол по-современному. Он открыто говорит, что хочет играть в контроль мяча, разве что ради приличия не называя его напрямую тики-такой. С ним главной команде страны работал сильный штаб специалистов (в первую очередь, итальянских), а некоторые действия (например, назначение на пост тренера молодежки Руслана Ротаня "под стиль игры") говорили о желании построить некую систему.

В Динамо схожие процессы (с оговоркой на различие сборной и клуба) происходило во времена Сергея Реброва. В его штабе был Рауль Рианчо, испанцы плодовторно занимались Академией ( а результат их трудов виден и по сегодняшний день), а футболисты подбирались или отсеивались (вспомним случай Хачериди, Рыбалки и Гармаша, ставший едва не роковым) под определенный футбол.

Так или иначе, перспектива попытаться построить процесс с оглядкой на завтрашний день (уж простит нас мэр Киева) может заинтересовать президента Динамо вновь. Тем более, у Шевченко наших дней тренерского опыта больше, чем у Реброва образца 2014-го года, и потому все упирается в то, с чего мы начали — как долго силы работать будут у Мирчи Луческу. Очевидно, что со стороны самого Игоря Суркиса попыток разорвать с ним контракт раньше времени быть не должно.

Из минусов: если у Шевченко что-то не выйдет — от очередных шуток про динамовское сердце никто не убежит. Туда же — требования по зарплате и настроения самого Андрея Николаевича касательно переезда в Украину. Хотя… в 2009-м ведь переехал, не так ли?!

Перспектива снова работать в Италии

Многие ошибочно полагают, что сейчас она выглядит туманной. На самом деле, все совсем не так: если контекст и обстановка в Дженоа знают на всех ветках комментариев в Украине, то тем более это понятно владельцам итальянских клубов.

Конечно, провал в Дженоа свел до самого минимума (а то и нуля) шансы Шевы в ближайшее время возглавить Милан. Россонери в последнее время продумывают каждый шаг, строят футбольный бизнес-проект, и никакие обстоятельства не будут оправданием назначению местной легенды, который провалился на единственной работе в роли клубного тренера. Но Италия не ограничивается не только Миланом, но и Серией А. Есть Монца Сильвио Берлускони (кума Шевченко), есть команды с новыми владельцами и в не самом хорошем положении — к примеру, Салернитана. Или даже соседи Дженоа по городу — вот это был бы сценарий!

В конце концов, разве все итальянские алленаторе начинали свой путь на Родине успешно? Многолетний партнер Шевы по Милану Филиппо Индзаги получает новый шанс раз за разом, нигде не демонстрируя хорошего результата на уровне Серии А. Шевченко в Италии — свой, потому приглашения будут. Другой вопрос, захочет ли сам украинец вновь нырять в схожий прорубь.

Сборная Польши

Извините, но об этом просто нельзя не написать. Тут не предположения, здесь факты.

Информация про переговоры Шевченко с Польским футбольным союзом появились еще во время работы украинского специалиста в Дженоа, а после увольнения ее начали распространять различные инсайдеры, включая именитого итальянца Николо Скиру. Затем она потихеньку начала опровергаться, и вчера, 19 января, поляки на официальной встречи должны были назначить нового тренера.

Однако с возвращением Адама Навалки не сложилось, и потому польское издание Przegląd Sportowy вновь назвало главным претендентом на пост именно 45-летнего украинца. Впрочем, финансовые запросы нашего соотечественника слишком велики — 3 миллиона евро в год, и это португальский рекордсмен и экс-тренер "Кадры" Паулу Соуза (да, поляки любят назначать в сборную иностранцев) получил 850 тысяч.

У Шевченко уже есть положительный опыт работы со сборной. Другой вопрос: захочет ли он вновь возвращаться на эту стезю, ставя на паузу едва начавшуюся карьеру на клубном уровне? Тем более, в случае Польши у него не должно быть никаких душевных порывов, с этой страной его никогда ничего не связывало.

Отдельно отметим, что в полуфинале плей-офф к катарскому Мундиалю "белые орлы" сыграют на выезде против России. В Украине поездка местного футбольного символа в столицу странны-агрессора может вызвать не самую хорошую реакцию, однако возможной победе поляков в нашей стране точно будут рады вдвойне. И уж точно эта тема для обсуждений порой даже переплюнет матчи сборной Украины — припомните наши слова.

Возвращение в сборную Украины

Этот вариант пока кажется наиболее фантастическим, но чем черт не шутит?

Объясним. Допустим, сборная Украины проваливает отбор на катарский Мундиаль (не дай Бог, конечно), Петраков уходит (добровольно или нет — вопрос тридесятый), Ребров продолжает работу на Ближнем Востоке, идёт на Запад или возвращается в Динамо. Что тогда?

Безусловно, между Шевченко и Павелко пробежала некая черная кошка. Сразу вспоминается ставшая уже легендарной сентябрьская пресс-конференция первого, не говоря о самом факте внезапного расставания. Но таких "кошек" в истории футбола, в том числе украинского, было миллион, — и уж кумовьям решить вопросы должно быть даже легче. А может и труднее…

Совершенно новый и пока нам неведомый опыт. Why not?

Сюда можно отнести множество вариантов. Вдруг Ференцварош так и не сможет отойти от постсоветского тренерского курса и вспомнит опыт другого украинского специалиста? Впрочем, тут мы вспоминаем зарплатные требования Шевченко…

Или Чемпионшип? Шевченко живет в Англии и перспектива работы "не выезжая из дома" вполне может его заинтересовать. Повторимся, речь не об АПЛ.

Уже можно встрелить как размышления и на счет МЛС с обязательным упоминанием американской жены нашей легенды (хотя связь довольно натянутая — Кристен Пазик давно спокойно живет в Лондоне, а не в США), так и другие экзотические варианты. Один друг и бывший одноклубник Шевченко эти варианты ему может подсказать.

Вместо послесловия

Один из главных выводов, который можно сделать из этого текста: за карьерой Шевченко-тренера пока интересно следить. Она в топе новостей и обсуждений как для его поклонников, так и откровенных недоброжелателей — такие тоже не просто так имеются. А будет ли в топе сам украинский алленаторе в этом статусе — покажет только время.