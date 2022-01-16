Италия

Разбираем короткое и неудачное пребывание украинского тренера во главе клуба из Генуи.

Неизбежное свершилось: Андрей Шевченко был уволен из Дженоа. Поражений оказалось слишком много, они накапливались и в итоге дали отложенный эффект. Парадоксально, что финальным для Шевы стал кубковый матч с родным для него Миланом (1:3 в овертайме), который был далеко не худшим, а по сути так одним из лучших во главе "грифонов". Куда важнее оказалось, например, домашнее поражение от Специи (0:1) либо ещё декабрьский матч против Сампдории (1:3), который имел повышенное значение из-за дербийного статуса.

Результаты говорят сами за себя. Шевченко оставил Дженоа на 19-м месте в Серии А, не одержав ни одной победы за девять матчей в чемпионате. Более того, команда показывала неубедительный футбол. Мы уже отмечали в конце прошлого года , что даже относительно успешные результаты добывались благодаря "автобусу". Атакующий футбол, который вроде бы подразумевался при назначении экс-тренера сборной Украины, проявлялся лишь нечастыми отрезками вроде концовки генуэзского дерби либо первого тайма с Миланом.

Это было столь неубедительно, что от тренера, который должен был стать лицом нового проекта, избавились ещё до закрытия трансферного окна. Да, поспешно, всё-таки можно было хотя бы дать Шевченко поработать с новичками. Но кто может сказать, что увольнение незаслуженно? Давайте разбираться, почему у Андрея Николаевича не получилось.

Нехватка опыта работы в клубе

Собственно, за ним Шева и отправлялся в это авантюрное приключение. Работа в сборной – принципиально другая история, где нет необходимости играть каждую неделю, а мотивации в подготовке команды гораздо больше, чем тактики. К тому же, в сборной Украины за Шевченко играл статус легенды футбола, на игре которого росли многие его подопечные. В Дженоа он уже не обладал таким авторитетом, а как тактик предложил нечто, более уместное для аутсайдера УПЛ – в современной Италии даже команды из нижней части таблицы не играют так закрыто. Уместно также напомнить, что рядом с Шевченко, в отличие от сборной, не было Андреа Мальдеры, который специализировался именно на тактических разборах.

Неумение бороться за выживание

Более тонкие материи, завязанные на психологию. Шевченко-футболист всю карьеру играл за грандов: Динамо, Милан, Челси – как на подбор ведущие клубы своих чемпионатов. Ситуацию, когда надо выбираться из подвала таблицы, он не мог представить даже теоретически. Когда Дженоа угодила в серию неудачных матчей, команду необходимо было встряхнуть, подбодрить, но ведь сам Шева (равно как и его помощник Тассотти) в такой ситуации ещё не бывал. Им по ходу сезона достался аутсайдер, у которого не шла игра, а под рукой не оказалось ни Паоло Мальдини, ни хотя бы Андрея Ярмоленко.

Неподходящий подбор футболистов

Об этом предупреждали с самого начала . Состав Дженоа ослаб летом, и команда уже с первых туров скатилась к зоне вылета. Невнятный центр поля не давал возможности рассчитывать на игру первым номером, а впереди не было толкового напарника для Маттиа Дестро. Кроме того, имеющийся состав категорически не подходил под схему 4-3-3, привычную Шевченко по сборной Украины. Ему пришлось использовать 3-5-2, которая оказалась чересчур закрытой. Характерно, что единственный раз 4-3-3 со старта использовалась как раз против Милана в Кубке, и как раз тогда у "грифонов" получилось что-то симпатичное.

Травмы и календарь

Помимо непростых стартовых условий, против Шевченко сыграли обстоятельства. Когда он принял Дженоа, лазарет команды был переполнен, да ещё и травмировались наиболее важные футболисты, которых невозможно было заменить. Например, в первых матчах генуэзцы обходились без ведущего защитника Кришито (он вдобавок капитан) и лучшего бомбардира Дестро. По ходу дела сломался Ровелла, безоговорочно лучший центрхав команды, чья травма заметно ослабила атакующий потенциал. Всё это наложилось на тяжелейший календарь в ноябре-декабре, когда один сложный противник следовал за другим. Новый год Дженоа встречала глубоко в зоне вылета, что отобрались на уверенности всей команды.

Нежелание руководства терпеть

Несколько странно повело себя руководство Дженоа. Изначально подразумевалось, что работу Шевченко будут по-настоящему оценивать, когда состав укомплектуется необходимыми ему игроками. Усиление необходимо было в любом случае, а тут вдобавок требовалась перестройка. В итоге тренера поспешно уволили в середине января, за два дня до матча с Фиорентиной, хотя в ноябре подписали с ним контракт до лета 2024 года. За свою непоследовательность американские владельцы будут расплачиваться деньгами: Шевченко может получить 20 млн евро за досрочный разрыв соглашения.

Вывод

Владелец у Дженоа сменился, а стиль пока остался. Клуб по ходу сезона увольняет Давиде Баллардини, экспериментирует с тренерами, опускается в зону вылета, лихорадочно ищет усиление зимой, потом опционально возвращает того же Баллардини (итальянские СМИ пишут, что такой сценарий не исключён и на этот раз) и героически борется за выживание. Другой вопрос, что во времена Энрико Прецьози удавалось спастись, а вот нынешнее турнирное положение и впрямь непростое.

Как бы не вышло, что Дженоа пойдёт по пути Пармы, которая вылетела в первом же сезоне при новом владельце из США, хотя тот даже вложил в игроков немалые средства. Окажутся ли 777 Partners более успешными в нелёгком деле выживания, чем Кайл Краузе? Пока заокеанским бизнесменам не очень-то уютно в мире Кальчо.

Что же касается Андрея Шевченко, то он всё-таки излишне рискнул, прыгнув в омут с головой. Фортуна, улыбавшаяся ему на чемпионате Европы, теперь резко отвернулась, и на выходе получился неприглядный результат. Можно критиковать владельцев и футболистов Дженоа, но Шевченко за два месяца с небольшим не сделал эту команду хотя бы минимально лучше.

Итог работы Шевченко влияет на его перспективы. До работы с Дженоа это был загадочный и всё-таки достаточно успешный тренер, который после четвертьфинала Евро мог рассчитывать на интересный вариант продолжения карьеры. Теперь мечта однажды возглавить Милан перешла в разряд совсем уж теоретических. Болельщики "россонери" его, конечно, до сих пор любят, о чём сообщили красивым текстовым баннером, но захотят ли они его увидеть главным тренером своей команды? Чем он лучше Зеедорфа или Филиппо Индзаги?

Сборная Польши? Это ещё один рискованный прыжок в неизвестность, где начинать придётся с самого ответственного матча (по этой причине полякам уже отказали несколько специалистов вроде Фабио Каннаваро). Да и хочет ли сам Шевченко специализироваться на футболе сборных? Так или иначе, провал в Дженоа – пятно на репутации.