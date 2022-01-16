Украина

Функционер поделился планами команды во время зимней паузы.

Спортивный директор Львова Максим Стефанский рассказал о комплектации команды и подготовке ко второй половине сезона.

"Команда собралась, мы уладили много организационных вопросов. Прошли медосмотр, почти вся команда. Некоторые игроки присоединятся позже из-за ковида, они пройдут этот осмотр, включая Эрнеста и других игроков. Я думаю, за два-три дня все соберутся в Турции.

Турция нас всегда принимает, есть все условия, много соперников, с которыми можно сыграть. Не выбирали между странами, знали, что это будет Турция.

Вероятность новых трансферов есть, к нам на сборы приедут игроки на просмотр. В ближайшее время будет еще один трансфер, будет более топовый игрок, но нужно немного подождать.

Мы в процессе формирования, оформим еще минимум три трансфер, тогда у нас будет Львов, который будет играть во второй половине", – рассказал Стефанский в интервью пресс-службе клуба.

Ранее сообщалось, что Львов подписал контракт с голкипером Иваном Пономаренко.