Украина

Максим Стефанский рассказал о переходе хавбека Шины в казахский Актобе.

Спортивный директор Львова Максим Стефанский прокомментировал переход Рожерио Шины в казахский Актобе.

"Шина уже давно с нами, много лет провел во Львове. Еще до нас играл за Карпаты. Он попросился, хочет попробовать что-то новое. А мы открыты к любым предложениям. Пусть попробует себя. Может, так будет лучше для него. Аренда с правом выкупа. Если не выкупят, то будет бесплатная.

Финансово выгодная сделка? Мы идем дальше. Здесь был не финансовый вопрос. Шина много отдал клубу, мы тоже хотим чем-то отблагодарить, если человек хочет что-то попробовать", — приводит слова Стефанского ТК Футбол 1/2/3.

Отметим, что сегодня Львов заключил контракты с тремя новичками, последним из которых стал Александр Васильев.