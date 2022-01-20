Украина

Команда Виктор Скрипника провела второй контрольный поединок.

Во втором контрольном поединке на учебно-тренировочных сборах в Турции луганская Заря расписала мировую с азербайджанским Сабахом. Матч закончился со счетом 1:1.

Команда Виктора Скрипника вышла вперед на 76 минуте усилиями Егора Назарины, который реализовал пенальти, заработанный Максимом Луневым. Однако удержать победный счет на табло луганчанам не удалось — спустя семь минут Гулиев сравнял цифры на табло.

Напомним, вчера Заря уступила в первом спарринге против польской Погони (1:3). Следующий матч Заря проведет 23 января против Актобе.

Заря — Сабах 1:1

Голы: Назарина, 76 (с пенальти) — Гулиев, 83.

Заря (первый тайм): Жылкин, Абдулаев, Алефиренко, Алибеков, Булеца, Фаворов, Кабаев, Нагнойный, Овусу, Снурницын, Тлумак.

Заря (второй тайм): Жылкин (Сапутин, 61), Скорко, Байрук, Имереков, Назарина, Хомченовский, Лунев, Хлань, Шахаб, Гильерме, Смиян.