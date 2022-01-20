Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.
Заря - Сабах, ФК Сабах
20 января 2022, 22:59
Заря провела свой второй контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции, который завершился для нее ничейным результатом с азербайджанским Сабахом (1:1).
Команда Виктора Скрипника открыла счет на 76 минуте усилиями Егоры Назарины, но спустя семь минут соперник сравнял счет благодаря результативному удару в исполнении Гулиева.
Обзор матча:
Заря — Сабах 1:1
Голы: Назарина, 76 (с пенальти) — Гулиев, 83.
Заря (первый тайм): Жылкин, Абдулаев, Алефиренко, Алибеков, Булеца, Фаворов, Кабаев, Нагнойный, Овусу, Снурницын, Тлумак.
Заря (второй тайм): Жылкин (Сапутин, 61), Скорко, Байрук, Имереков, Назарина, Хомченовский, Лунев, Хлань, Шахаб, Гильерме, Смиян.