Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.

Заря провела свой второй контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции, который завершился для нее ничейным результатом с азербайджанским Сабахом (1:1).

Команда Виктора Скрипника открыла счет на 76 минуте усилиями Егоры Назарины, но спустя семь минут соперник сравнял счет благодаря результативному удару в исполнении Гулиева.

Обзор матча:

Заря — Сабах 1:1

Голы: Назарина, 76 (с пенальти) — Гулиев, 83.

Заря (первый тайм): Жылкин, Абдулаев, Алефиренко, Алибеков, Булеца, Фаворов, Кабаев, Нагнойный, Овусу, Снурницын, Тлумак.

Заря (второй тайм): Жылкин (Сапутин, 61), Скорко, Байрук, Имереков, Назарина, Хомченовский, Лунев, Хлань, Шахаб, Гильерме, Смиян.