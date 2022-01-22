Украина

Украинец пропустит поединок английской Премьер-лиги.

Защитник Виталий Миколенко не попал в заявку Эвертона на матч с Астон Виллой, сообщает пресс-служба английского клуба.

Украинский защитник вместе с командой прибыл на Гудисон Парк перед поединком, но в составе команды его не оказалось. Причины отсутствия новичка "ирисок" пока остаются неизвестными.

Миколенко присоединился к Эвертону в начале января из Динамо. В футболке ливерпульского клуба 22-летний игрок провел два поединка.

Напомним, Миколенко пропустил первую тренировку Эвертона под руководством Данкана Фергюсона.

Матч Эвертон – Астон Вилла в 23-м туре АПЛ состоится в Ливерпуле в субботу, 22 января, и начнется в 14:30 по киевскому времени.