Причины отсутствия украинского защитника неизвестны.
Виталий Миколенко, Getty Images
19 января 2022, 19:58
Вчера, 18 января, Данкан Фергюсон провел первую тренировку в качестве исполняющего обязанности главного тренера Эвертона. Об этом сообщает LiverpoolWorld.
По информации источника, тренировочное занятие "ирисок" с новым наставником пропустил украинский защитник Виталий Миколенко. Причины его отсутствия пока неизвестны.
Помимо украинца на тренировочном поле отсутствовали Аллан, Фабиан Делф и травмированный Том Дэвис.
Ранее сообщалось, что Бельгийская футбольная ассоциация не хочет отпускать Мартинеса в Эвертон.