Англия

Причины отсутствия украинского защитника неизвестны.

Вчера, 18 января, Данкан Фергюсон провел первую тренировку в качестве исполняющего обязанности главного тренера Эвертона. Об этом сообщает LiverpoolWorld.

По информации источника, тренировочное занятие "ирисок" с новым наставником пропустил украинский защитник Виталий Миколенко. Причины его отсутствия пока неизвестны.

Помимо украинца на тренировочном поле отсутствовали Аллан, Фабиан Делф и травмированный Том Дэвис.

Ранее сообщалось, что Бельгийская футбольная ассоциация не хочет отпускать Мартинеса в Эвертон.