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Молдавский специалист прокомментировал выступления киевлян.

Ассистент главного тренера Динамо Эмиль Карас поделился своим мнением о первых контрольных матчах Динамо на тренировочном сборе в Испании.

"Очень приятно, что люди пришли, поддерживали, болели за нас. Ребята чувствовали, что играют не только для себя и болельщиков, которые смотрят матч по телевизору, а болельщики были рядом.

Резюме по этим играм сделает Мистер. Сейчас самое главное – продолжать тренировки, ведь это тренировочный сбор. Ребята сыграли два матча подряд, правда, по 45 минут, но все равно это нелегко. Есть задачи, которые ставит Мистер перед игрой – что должны выполнять игроки. Отчасти это получается, отчасти – нет. Делаем корректировки. Работа продолжается, двигаемся вперед. С каждой игрой хочется что-то добавить, доработать какие-то эпизоды, например, в контроле мяча, создании численного преимущества, развитии атаки, создании моментов. Конечно, есть над чем работать.

У каждого есть шанс проявить себя, у каждого есть большое желание, и это подкупает. Особенно у молодых игроков это качество на первом месте, и это хорошо. Они стараются. Если они будут так продолжать тренироваться, прогрессировать, то могут в дальнейшем стать игроками основного состава.

Мы думаем о своей игре. Игроки должны выполнять те функции, которые главный тренер ставит перед командой. Независимо от соперника мы должны диктовать свои условия, играть в свою игру, стараться доминировать, контролировать мяч", – приводит слова Караса официальный сайт клуба.

Напомним, в субботу Динамо одержало победу над люксембургским клубом Расинг Унион.