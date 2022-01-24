Ужгородский клуб продолжает проводить реорганизацию состава.
Андрей Семенко, ФК Минай
24 января 2022, 22:56
Защитник Андрей Семенко и полузащитник Роман Бодня покинули Минай, сообщает пресс-служба украинского клуба.
Стороны приняли решение прекратить сотрудничество по взаимному согласию.
Семенко и Бодня присоединились к Минаю летом 2021 года. За это время защитник отыграл шесть поединков в составе ужгородского клуба, а хабвек провел лишь один поединок.
Ранее сообщалось, что Минай объявил о назначении Владимира Шарана на должность главного тренера.