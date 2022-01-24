Украина

Ужгородский клуб продолжает проводить реорганизацию состава.

Защитник Андрей Семенко и полузащитник Роман Бодня покинули Минай, сообщает пресс-служба украинского клуба.

Стороны приняли решение прекратить сотрудничество по взаимному согласию.

Семенко и Бодня присоединились к Минаю летом 2021 года. За это время защитник отыграл шесть поединков в составе ужгородского клуба, а хабвек провел лишь один поединок.

Ранее сообщалось, что Минай объявил о назначении Владимира Шарана на должность главного тренера.