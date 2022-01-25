Украина

Новичок рассказал о своих целях харьковском клубе.

Полузащитник Хуан Касерес поделился своими впечатлениями и планами после перехода в Металлист.

"Я хочу вместе с командой выйти в Премьер-лигу, и в следующем сезоне пробиться в еврокубки: Лигу Европы или Лигу чемпионов. Я недавно присоединился к команде и практически никого не знаю, но уверен, что очень быстро это исправлю.

Понимаю, что по физическим кондициям я могу немного отставать от команды. Буду упорно работать и планирую поучаствовать в спарринге в конце недели", – рассказал Касарес в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, Металлист объявил о подписании Касереса на прошлой неделе.