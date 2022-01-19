Украина: Первая лига

Переговоры между сторонами продолжаются.

Нападающий бразильской Витории Давид да Ора может продолжить свою карьеру в Первой лиге Украины. Об этом сообщает Bahianoticias.com.br.

По информации источника, руководство харьковского Металлиста хочет выкупить права на 22-летнего бразильца. Сумма трансфера может составить около 1,3 миллионов евро.

Однако клуб, который выступает во втором дивизионе чемпионата Бразилии, согласен расстаться только с 80% прав на игрока.

После первой половины сезона Металлист уверенно лидирует в турнирной таблице Первой лиги, опережая Кривбасс на 11 баллов.

Ранее президент Металлиста Александр Ярославский анонсировал трансфер латиноамериканского футболиста.