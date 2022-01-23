Украина: Первая лига

Экс-вратарь Олимпика продолжит карьеру в Харькове.

Голкипер Владислав Рыбак подписал контракт с Металлистом — сообщил официальный сайт клуба.

20-летний уроженец Умани с 2017-го по 2021-й годы принадлежал Заре, а осеннюю часть сезона-2021/22 провел в Олимпике, в составе которого сыграл 10 матчей в Первой лиге и 2 — в Кубке Украины.

"Я мечтал о том, чтобы оказаться в таком именитом клубе, – сказал Рыбак. – После того, как тренер Олимпика Сергей Литовченко сообщил, что есть интерес со стороны Металлиста, жил ожиданием, и очень рад, что клубы смогли договориться".

"Никаких сомнений у меня не было. Для меня большая честь оказаться в таком клубе, где фантастический президент, профессиональный менеджмент, шикарный тренерский штаб, крутые партнеры и лучшие в стране болельщики".

В Металлисте Владислав Рыбак будет выступать под номером 25.

Ранее Металлист разгромил в спарринге Славию.