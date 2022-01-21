Украина: Первая лига

Харьковский клуб подписал легионера.

Харьковский Металлист на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Хуана Касареса.

Неизвестно, на какой срок подписан контракт с 29-лним футболистом, однако сообщается, что он взял 36 номер.

За свою карьеру Касарес успел поиграть на родине, в Аргентине и Бразилии. В бразильской Серии А он провел последние шесть сезонов. В 2021 году он защищал цвета Флуминенсе (36 матчей, 1 гол и 4 ассиста).

Также в его активе матчи за Коринтианс, Атлетико Минейро, Банфилд, Барселону Гуаякиль, Ривер Плейт и другие клубы.

За сборную Эквадора Касарес также играет регулярно (22 матча и 1 гол). Transfermarkt оценивает его в два миллиона евро.

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