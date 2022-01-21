Харьковский клуб подписал легионера.
Фото ФК Металлист
21 января 2022, 21:50
Харьковский Металлист на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Хуана Касареса.
Неизвестно, на какой срок подписан контракт с 29-лним футболистом, однако сообщается, что он взял 36 номер.
За свою карьеру Касарес успел поиграть на родине, в Аргентине и Бразилии. В бразильской Серии А он провел последние шесть сезонов. В 2021 году он защищал цвета Флуминенсе (36 матчей, 1 гол и 4 ассиста).
Также в его активе матчи за Коринтианс, Атлетико Минейро, Банфилд, Барселону Гуаякиль, Ривер Плейт и другие клубы.
За сборную Эквадора Касарес также играет регулярно (22 матча и 1 гол). Transfermarkt оценивает его в два миллиона евро.
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