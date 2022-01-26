Украина

Футболист сообщил, что поучаствует на чемпионате Европы.

Бывший форвард киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский заявил, что отныне является амбасадором Федерации минифутбола Украины.

"Мастера, я возвращаюсь в сборную Украины! Не зря говорят "Ты можешь уйти из футбола, но футбол из тебя не уйдет никогда". Именно поэтому я рад сообщить вам, что теперь я амбасадор Федерации минифутбола Украины!

Мне всегда нравилось играть на ограниченном участке поля: поставить корпус, отыграться "в стеночку" или самому закрутить мяч точно в угол. Теперь все это я попробую показать за сборную Украины на чемпионате Европы по минифутболу, который пройдет в июне на полях Кошице!", — написал в Instagram Милевский.

Ранее президент киевского Динамо Игорь Суркис не исключил, что Милевский может получить работу в клубе.

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