Украина

Бывшие футболисты могут получить работу в клубе.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис заявил, что готов принять на работу экс-игроков клуба Артема Милевского и Александра Алиева, если они придут с инновационными предложениями.

"Абсолютно нормально я воспринимаю тот факт, что Милевский говорит о возможной работе в Динамо. Просто мы договаривались с ним встретиться и если у него будут какие-то идеи, а не просто потому что он Милевский и должен работать в киевском Динамо. Если я пойму, что это будет для развития нашего клуба, это будет шаг вперед — вопросов нет, я не возражаю.

То же самое с Алиевым. У меня двери открыты для всех. Заваров работает, Бессонов работает, Мунтян... Слава богу, мы все за него молились, он был в тяжелом состоянии. Только благодаря моему брату, который каждый день им занимался, он звонил в больницу, доставал лекарства — нам удалось его вытянуть. Биба работает. Михайличенко проработал 20 лет, захотел пойти на повышение, на более интересную работу, решил поставить крест на тренерской карьере — нет вопросов. Нет обид никаких, нормально пошел и работает".

"Олег Владимирович Блохин проработал главным тренером киевского Динамо, был тренером сборной, добился больших успехов, как футболист — вообще не обсуждается. Великие люди работают. Но я хочу, чтобы вы работали на благо футбола. Петь оды своему начальству — это не работа. Я же тоже могу собрать в театре, будут петь мне знаете как? Еще дочку попрошу с балетом выступить. Это так не работает.

Поймите, мы сердце вкладываем. Позвонил вчера Шморгун, заболел Беседин и Витиньо температура — я уже ищу Голубовскую, не могу дозвониться, начинаю нервничать. А может это ковид? Сделали тест. Как лечить — это же футболисты, которые на сегодняшний день находятся у меня в команде. Я переживаю, я созваниваюсь каждый день с главным тренером, спрашиваю, как происходит тренировочный процесс.

Вчера отменили игру из-за ковида. Должны были утром играть — в той команде ковид. Вы бы слышали, какой был скандал, что не могут найти спарринг, что я говорил этим людям, организаторам. Нашли, сегодня будет. Все равно, какая команда — надо спарринг провести. Нашли, в 19:00 будем смотреть. Ни на что не влияет, но это по программе. Мистер начал нервничать. Служб определенные сработали, нашли этот спарринг, слава Богу. Это работа ежедневная", - сказал Суркис в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.