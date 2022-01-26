Украина

Футболист и клуб расторгли контракт.

Александрия на своем официальном сайте объявила об уходе форварда Андрея Новикова.

Футболист и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию. Соглашение было рассчитано до лета 2023 года.

Отметим, что Новиков перешел в Александрию летом 2019 года. До этого он защищал цвета молодежных команд Зари и Волыни.

За Александрию футболист сыграл 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч.

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