Украина

"Горняки" объявили об изменениях в календаре на сборе.

Шахтер не будет проводить товарищеский матч с солигорским Шахтером на тренировочном сборе в Турции.

Как сообщает пресс-служба клуба, встречу команд, которая была запланирована на 28 января, отменили. Вместо этого поединка "горняки" проведут матч с Мариуполем, который запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Первый сбор "оранжево-черных" в Турции продлится до 2 февраля.

Ранее сообщалось, что три игрока Шахтера находятся на просмотре в Мариуполе.