В Турции команда Юрия Максимова пробудут месяц.
ФК Ворскла
24 января 2022, 20:35
Полтавская Ворскла прилетела в Турцию на учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки ко второй половине нынешнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В Анталию главный тренер полтавчан Юрий Максимов взял 25 футболистов.
Первый контрольный матч будет сыгран 9 февраля против польского ЛСК, затем 12 февраля — против казахстанского Атырау и 18 февраля с Каспием из того же Казахстана. Еще один соперник уточняется.
Вратари: Ризнык, Ткаченко, Исенко.
Защитники: Бацула, Пердута, Тамм, Чеснаков, Яворский, Якубу, Хрипчук, Крупский, Изотов.
Полузащитники: Скляр, Челядин, Семилет, Пуцлин, О. Тилль, В. Тилль,, Кане, Амилькар, Нестеренко.
Нападающие: Степанюк, Кравчук, Пешич, Ранжел.
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