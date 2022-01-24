Украина

В Турции команда Юрия Максимова пробудут месяц.

Полтавская Ворскла прилетела в Турцию на учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки ко второй половине нынешнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В Анталию главный тренер полтавчан Юрий Максимов взял 25 футболистов.

Первый контрольный матч будет сыгран 9 февраля против польского ЛСК, затем 12 февраля — против казахстанского Атырау и 18 февраля с Каспием из того же Казахстана. Еще один соперник уточняется.