Украина

Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано на два с половиной года.

Ворскла на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с защитником сборной Северной Македонии Геко Зайковым.

Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано на два с половиной года.

Ранее Зайков выступал за Работничков, Ренн и Шарлеруа, а его последним клубом был Левски.

В нынешнем сезоне Геко провел девять матчей в чемпионате Болгарии, в которых забил один гол. Также он провел 15 матчей в составе сборной Северной Македонии.

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