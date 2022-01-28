Украина

Кучеренко продолжит свою карьеру в Казахстане.

Вратарь ковалевского Колоса Евгений Кучеренко перешел в казахстанский Аксу на правах аренды.

Не сообщается, на какой срок рассчитан контракт, однако согласно порталу Transfermarkt аренда до 31 декабря 2022 года.

Последние полгода Кучеренко выступал за Подолье из Хмельницкого, сыграв 14 матчей, 5 из которых отстоял "на ноль".