Украина 28 января 2022, 00:44 Вратарь Колоса арендован новым клубом Костышина Кучеренко продолжит свою карьеру в Казахстане. евгений кучеренко, facebook.com/fckoloskovalivka 28 января 2022, 00:44 Вратарь ковалевского Колоса Евгений Кучеренко перешел в казахстанский Аксу на правах аренды. Не сообщается, на какой срок рассчитан контракт, однако согласно порталу Transfermarkt аренда до 31 декабря 2022 года. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от «Aqsu» FK | ФК «Аксу» (@fcaqsu) Последние полгода Кучеренко выступал за Подолье из Хмельницкого, сыграв 14 матчей, 5 из которых отстоял "на ноль". Люди Евгений Кучеренко Команды Колос Источники ФК Колос (Ковалевка) Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте