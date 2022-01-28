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Фото ФК Металлист 1925
28 января 2022, 10:35
В стартовом контрольном поединке на сборах в Турции Металлист 1925 крупно уступил Брегальнице из Северной Македонии — 0:4.
Харьковчане лишь недавно приступили к подготовке к весенней части сезона, что не могло не сказаться на качестве игры подопечных Валерия Кривенцова.
Обзор матча:
Металлист 1925 — Брегальница (Северная Македония) 0:4
Голы: Георгиев, 32, Алтипермаковски, 56, 88, Додев, 71.
Металлист 1925 (стартовый состав): М. Коваленко, Жичиков, Ткачук, Ю. Потимков, Эмере, Безуглый, Русин, Габелок, Крыськив, Ременюк, Пономарь.
Запасные: И. Потимков, Капинус, Кварквелия, Шершень, Ченбай, Кравченко, Дуруеке, Задерака, Батюшин, И. Коваленко, Островский, Марлисон.