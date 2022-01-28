Украина

Вашему вниманию самые интересные моменты спарринга.

В стартовом контрольном поединке на сборах в Турции Металлист 1925 крупно уступил Брегальнице из Северной Македонии — 0:4.

Харьковчане лишь недавно приступили к подготовке к весенней части сезона, что не могло не сказаться на качестве игры подопечных Валерия Кривенцова.

Обзор матча:

Металлист 1925 — Брегальница (Северная Македония) 0:4

Голы: Георгиев, 32, Алтипермаковски, 56, 88, Додев, 71.

Металлист 1925 (стартовый состав): М. Коваленко, Жичиков, Ткачук, Ю. Потимков, Эмере, Безуглый, Русин, Габелок, Крыськив, Ременюк, Пономарь.

Запасные: И. Потимков, Капинус, Кварквелия, Шершень, Ченбай, Кравченко, Дуруеке, Задерака, Батюшин, И. Коваленко, Островский, Марлисон.