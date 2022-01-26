Подопечных Валерия Кривенцова ждет напряженный график.
Фото ФК Металлист 1925
26 января 2022, 11:44
На сборах в Турции Металлист 1925 запланировал 10 контрольных поединков — сообщила пресс-служба клуба.
29 января Металлист 1925 встретится с Антальяспором (в 16:00 по киевскому времени), 30 января — с сербской Воеводиной (16:00), 4 февраля — с сербским Пролетером (16:00), 9 февраля — с польской Расовией (10:00) и сербским Железничаром (16:00), 18 февраля — с Оболонью (10:00).
Остальные соперники и даты поединков уточняются.