Украина

Валерий Кривенцов начнет работу с 28-ю футболистами.

В среду, 26 января, Металлист 1925 отправится на зимние сборы — сообщила пресс-служба клуба.

Сначала харьковчане на клубном автобусе отправятся в Борисполь, а из местного аэропорта вечером вылетят в Стамбул. А у же оттуда в 20:40 отправится в Анталию.

Главный тренер Валерий Кривенцов взял с собой 28 игроков, а Фабиньо присоединится к команде уже в Турции.

На сборах у харьковчан запланировано 10 спаррингов.