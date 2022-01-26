Валерий Кривенцов начнет работу с 28-ю футболистами.
Фото ФК Металлист 1925
26 января 2022, 14:22
В среду, 26 января, Металлист 1925 отправится на зимние сборы — сообщила пресс-служба клуба.
Сначала харьковчане на клубном автобусе отправятся в Борисполь, а из местного аэропорта вечером вылетят в Стамбул. А у же оттуда в 20:40 отправится в Анталию.
Главный тренер Валерий Кривенцов взял с собой 28 игроков, а Фабиньо присоединится к команде уже в Турции.
На сборах у харьковчан запланировано 10 спаррингов.