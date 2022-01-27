Украина

Команда Валерия Кривенцова провела первый контрольный матч.

В стартовом товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Турции харьковский Металлист 1925 разгромно уступил Брегальнице из Северной Македонии со счетом 0:4.

Команда Валерия Кривенцова лишь вчера прибыла в Турцию для подготовки ко второй половине нынешнего сезона.

Счет в матче был открыт на 32 минуте, когда мяч после удара Георгиева отскочил в сетку ворот Коваленко. Затем во втором тайме харьковчане пропустили еще три мяча - Алтипермаковски оформил дубль, а еще один мяч записан в активе Додева.

Металлист 1925 — Брегальница (Северная Македония) 0:4

Голы: Георгиев, 32, Алтипермаковски, 56, 88, Додев, 71.

Металлист 1925 (стартовый состав): М. Коваленко, Жичиков, Ткачук, Ю. Потимков, Эмере, Безуглый, Русин, Габелок, Крыськив, Ременюк, Пономарь.

Запасные: И. Потимков, Капинус, Кварквелия, Шершень, Ченбай, Кравченко, Дуруеке, Задерака, Батюшин, И. Коваленко, Островский, Марлисон.