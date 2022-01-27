Команда Игора Йовичевича определилась с еще одним соперником на сборах.
СК Днепр-1
27 января 2022, 18:55
Стало известно имя последнего соперника Днепра-1 на учебно-тренировочном сборе в Турции. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Последним соперником команды Игора Йовичевича будет Спартак из Суботицы, представляющий Сербию.
Матч с восьмой командой чемпионата Сербии пройдет 5 февраля.
Отметим, что команды уже проводили контрольный матч между собой в прошлом году. Тогда матч закончился со счетом 1:1.
Напомним, завтра, 28 января, Днепр-1 проведет первый спарринг с болгарским Берое.
Ранее сообщалось, что Довбик попал в сферу интересов Торино.