Украина

Команда Игора Йовичевича определилась с еще одним соперником на сборах.

Стало известно имя последнего соперника Днепра-1 на учебно-тренировочном сборе в Турции. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Последним соперником команды Игора Йовичевича будет Спартак из Суботицы, представляющий Сербию.

Матч с восьмой командой чемпионата Сербии пройдет 5 февраля.

Отметим, что команды уже проводили контрольный матч между собой в прошлом году. Тогда матч закончился со счетом 1:1.

Напомним, завтра, 28 января, Днепр-1 проведет первый спарринг с болгарским Берое.

Ранее сообщалось, что Довбик попал в сферу интересов Торино.