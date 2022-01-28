Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского поединка с участием клуба УПЛ.

Днепр-1 на учебно-тренировочном сборе в Турции проведет контрольный матч против болгарского клуба Берое.

Для команды Игора Йовичевича, которая лишь пять дней тренируется в Турции, это будет первый из трех запланированных спаррингов на первом сборе.

Матч начнется в 15:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция игры.

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