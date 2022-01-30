Украина

Специалист рассказал о ситуации в клубе.

Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко рассказал о подготовке к УПЛ на тренировочном сборе в Турции.

"Мы взяли всех. У нас сейчас на сборах 25 футболистов: 3 вратаря и 22 полевых игрока.

Но есть футболисты, которые еще не в полной мере работают. Это Близниченко Андрей и Хеннос Асмелаш. Они еще работают по индивидуальной программе. Все остальные в общей группе.

Хочу сказать, что селекционная работа началась с тренерского штаба. Самая главная селекция проведена именно здесь. Рад, что у меня в помощниках Младен Бартулович, Владислав Лупашко, Богдан Шуст", — рассказал Лавриненко.

Ранее сообщалось, что Ингулец подписал трех новичков: Родни Антви, Вильяма и Владислава Клименко.