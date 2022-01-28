Владислав Клименко вновь присоединился к команде из Петрово.
Владислав Клименко и Сергей Лавриненко, ФК Ингулец
28 января 2022, 13:39
Ингулец на своей странице в Facebook объявил о подписании контракта с полузащитником Владиславом Клименко.
Детали сделки с 27-летним украинцем не раскрываются. Он достался команде из Петрово бесплатно, так как находился в статусе свободного агента.
Последним клубом Клименко был Мариуполь, за который он выступал с лета прошлого года. На его счету шесть поединков, в которых забил один гол.
Отметим, что Клименко уже выступал за Ингулец с 2017 по 2020 годы.
Ранее тренер Ингульца Младен Бартулович поделился планами команды на зимних сборах.