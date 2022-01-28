Украина

Владислав Клименко вновь присоединился к команде из Петрово.

Ингулец на своей странице в Facebook объявил о подписании контракта с полузащитником Владиславом Клименко.

Детали сделки с 27-летним украинцем не раскрываются. Он достался команде из Петрово бесплатно, так как находился в статусе свободного агента.

Последним клубом Клименко был Мариуполь, за который он выступал с лета прошлого года. На его счету шесть поединков, в которых забил один гол.

Отметим, что Клименко уже выступал за Ингулец с 2017 по 2020 годы.

Ранее тренер Ингульца Младен Бартулович поделился планами команды на зимних сборах.