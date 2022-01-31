Украина

Новичок "горняков" высказался о своих впечатлениях от пребывания в донецком клубе.

В очередном контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Турции донецкий Шахтер минимально обыграл сербскую Црвену Звезду со счетом 3:2.

Крайний защитник "горняков" Винисиус Тобиас, который перебрался в стан команды Роберто Де Дзерби этой зимой, дал интервью после данного противостояния товарищеского характера.

"Думаю, каждый матч – это война, как поединок чемпионата. Да, действительно, игра давалась непросто, но мы показали себя достойно и добились победы. Соперники смогли сравнять счет, однако мы дожали их и выиграли".



"Как принял коллектив? Супер! Ребята приняли меня отлично. Уже не раз говорил, что коллектив очень хороший. Чувствую себя как дома, с каждым днем все лучше и лучше. Я очень счастлив, что нахожусь в Шахтере и являюсь частью этого великого клуба".



"Ежедневно работаю, чтобы становиться лучше, стараюсь максимально отдаваться на каждой тренировке, потому что это самое важное. Очень радуюсь, когда у меня все получается. Надеюсь, смогу сделать еще много огромных шагов вперед и стать лучше".

"Хочу сказать болельщикам: жаль, что даже на таких играх вы не с нами. Нам не хватало вас здесь, на стадионе. Но мы вернемся в Украину, скоро будем играть и побеждать. И надеемся на вашу поддержку, спасибо вам!" — приводит слова Виниуса Тобиаса официальный сайт Шахтера.