Украина

Новичок "горняков" высказался о своих впечатлениях от пребывания в донецком клубе.

В очередном контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Турции донецкий Шахтер минимально обыграл сербскую Црвену Звезду со счетом 3:2.

Крайний полузащитник "горняков" Давид Нерес, оформивший дубль в ворота соперника, поделился эмоциями от своей адаптации в новом клубе.

"Я очень счастлив, что провел хороший матч, но еще важнее, что мы смогли показать то, что тренируем. Мы сегодня были сильной командой.

"Уже хорошо интегрировался. Меня отлично приняли и ребята, и тренерский штаб, и я очень этому счастлив.



"Конечно, чувствуем себя довольными. В последней игре на этом сборе мы смогли показать все, что отрабатываем. Я думаю, важно быть здесь и делать все для того, чтобы команда становилась сильнее", — приводит слова Нереса официальный сайт Шахтера.

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