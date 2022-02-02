Луганчане проведут четыре товарищеских матча в Турции.
игроки зари, фото заря луганск
02 февраля 2022, 12:30
Луганская Заря определилась с соперниками на втором тренировочном сборе в Турции.
Ими стали Бунедкор из Узбекистана, представитель Дании Оденсе, Валмиера из одноименного латвийского города Латвии и боснийский Железничар.
Отметим, что в Турции Заря пробудет с 5 по 17 февраля, после чего продолжит подготовку к возобновлению УПЛ в Запорожье.
Кроме того, Заря ведет переговоры с еще двумя потенциальными соперниками на турецком сборе.