Украина

Украинский наставник рассказал о том, почему принял решение уйти из белорусского клуба.

Главный тренер молдавского Шерифа Юрий Вернидуб рассказал о том, почему принял решение расстаться с солигорским Шахтером посреди сезона 2019/20.

Специалист принял такое решение после недопонимания с руководством команды.

"Когда открылось летнее трансферное окно у меня случилось недопонимание. Меня просили взять определенных футболистов, а я считаю, что это не те футболисты, которые могут усилить команду. У каждого может быть свое мнение, поэтому я принял решение расстаться и пожать друг другу руки.

После этого я принял решение. Помощники поддержали, хоть сначала и отговаривали. Ну если человек настаивает на каких-то футболистах, зачем оставаться.

В Беларуси все клубы на государственном обеспечении. Вообще все. Что с бюджетом нужно делать? Куда-то потратить. Я не хотел в этом принимать участие", — сказал Вернидуб в Youtube-шоу ОТДУШИВДУШУ.

Ранее Вернидуб рассказал о деталях своего контракта с Шерифом.