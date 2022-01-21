Украинский наставник рассказал о том, почему принял решение уйти из белорусского клуба.
юрий вернидуб, фото шериф
21 января 2022, 07:21
Главный тренер молдавского Шерифа Юрий Вернидуб рассказал о том, почему принял решение расстаться с солигорским Шахтером посреди сезона 2019/20.
Специалист принял такое решение после недопонимания с руководством команды.
"Когда открылось летнее трансферное окно у меня случилось недопонимание. Меня просили взять определенных футболистов, а я считаю, что это не те футболисты, которые могут усилить команду. У каждого может быть свое мнение, поэтому я принял решение расстаться и пожать друг другу руки.
После этого я принял решение. Помощники поддержали, хоть сначала и отговаривали. Ну если человек настаивает на каких-то футболистах, зачем оставаться.
В Беларуси все клубы на государственном обеспечении. Вообще все. Что с бюджетом нужно делать? Куда-то потратить. Я не хотел в этом принимать участие", — сказал Вернидуб в Youtube-шоу ОТДУШИВДУШУ.
Ранее Вернидуб рассказал о деталях своего контракта с Шерифом.