Украина

Главный тренер рассказал об усилении команды.

Главный тренер Вереса Юрий Вирт прокомментировал трансферные новости своей команды.

"Конечно, сейчас в течение трех дней будет медосмотр, так что все изменится, и процент жира в организме тоже. Но на первый взгляд все приехали в хорошем состоянии.

Новые футболисты обязательно будут на просмотре. Пока не буду называть фамилии, но минимум 3-4 футболиста точно будут. Это футболисты в атаку и в опорную зону, – сказал Вирт телеканалам Футбол 1/2/3.

Напомним, что Юрий Вирт стал лучшим тренером в минувшем году во втором по силе дивизионе Украины.