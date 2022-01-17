Украина

Также команду Юрия Вирта пополнил хавбек Дмитрий Поворознюк.

Верес на своем официальном сайте объявил о подписании контрактов с двумя полузащитниками Владиславом Крейдой и Дмитрием Поворознюком.

Арендное соглашение с 22-летним полузащитником сборной Эстонии рассчитано на один год. У ровенского клуба есть первоочередное право выкупа футболиста, который принадлежит Флоре.

В прошлом году Крейда выступал на правах аренды за шведский Хельсинборг, в котором провел 24 матча и отдал одну голевую передачу. Также на его счету 18 поединков в составе сборной Эстонии.

Детали контракта с 34-летним украинцем Поворознюком не разглашаются. Футболист ранее уже выступал за ровенскую команду в прошлом сезоне. На его счету пять матчей, в которых он отыграл 41 минуту.

Ранее Верес объявил о переходе защитника сборной Армении Маргаряна.