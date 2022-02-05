Украина

Вашему вниманию лучшие моменты товарищеского матча представителей Украины.

Второй матч товарищеского турнира в Турции подарил болельщикам массу забитых мячей, а также серию пенальти.

Черноморец был близок к победе, однако в дополнительное время Риаскос вырвал ничью для своей команды, а затем Металлист и вовсе выиграл поединок в серии послематчевых пенальти.

Обзор матча:

Металлист - Черноморец 3:3 (6:5 по пенальти)

Голы: Цонев, 20, 69, Юсов, 45+1 - Харрис, 11, Пейшото, 58, Риаскос, 90+2