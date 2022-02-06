Полузащитник луганчан оптимистично настроен на вторую часть сезона.
Сергей Булеца, фото Заря
06 февраля 2022, 00:59
Полузащитник Зари Сергей Булеца прокомментировал первый сбор команды и планы на оставшуюся часть сезона.
"На сборах у нас по две тренировки в день. Первый сбор был очень тяжелым. Мы выполнили много беговой работы и потихоньку выходим на пик.
Все тренируются с большим желанием. Заре есть над чем работать. В первой части сезона у нас были ошибки, которые мы хотим исправлять", — приводит слова Булецы телеканалы Футбол 1/2/3.
Напомним, что ранее луганский клуб объявил список спарринг-партнеров на втором сборе.