Украина

Полузащитник луганчан оптимистично настроен на вторую часть сезона.

Полузащитник Зари Сергей Булеца прокомментировал первый сбор команды и планы на оставшуюся часть сезона.

"На сборах у нас по две тренировки в день. Первый сбор был очень тяжелым. Мы выполнили много беговой работы и потихоньку выходим на пик.

Все тренируются с большим желанием. Заре есть над чем работать. В первой части сезона у нас были ошибки, которые мы хотим исправлять", — приводит слова Булецы телеканалы Футбол 1/2/3.

Напомним, что ранее луганский клуб объявил список спарринг-партнеров на втором сборе.