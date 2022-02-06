Украина

Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию спарринга.

Очередной контрольный поединок на сборах Колос проведет против австрийской Аустрии из города Лустенау.

"Зелено-белые" сейчас занимаю первую позицию в австрийской Лиге 2, в то время как последний раз поднимались в Бундеслигу еще в сезоне-1999/00.

Матч состоится 6 февраля в 15:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

Отметим, что накануне ковалевский Колос минимально обыграл черногорский Рудар за счет удара с пенальти от Андрея Тотовицкого (1:0).