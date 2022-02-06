Украина

Команда Остапа Маркевича продолжает готовится ко второй половине сезона.

Мариуполь провел свой третий контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции, а соперником "азовцев" был Силекс из Северной Македонии.

В первом тайме команда Остапа Маркевича доминировала на поле, но свои моменты "азовцы" реализовать не смогли. После перерыва Мариуполь продолжил контролировать ситуацию и на 67 минуте счет был открыт усилиями Гончарука, который головой замкнул передачу от Вьюнника с дальней штанги. Спустя десять минут "азовцы" удвоили преимущество в счете — Холод классно пробил со штрафного удара.

Мариуполь — Силекс 2:0

Голы: Гончарук, 67, Холод, 77.

Мариуполь (1 тайм): Гальчук, Стасюк, Чоботенко, Козик, Драмбаев, Чех, Мишнев, Гулько, Кащук, Топалов, Кулаков.

Мариуполь (2 тайм): Турбаевский, Свитюха, Удод, Чоботенко (Козик, 57), Холод, Хромей, Шостак, Петерман, Микитишин, Вьюнник, Гончарук.

Силекс: Божиновски, Льямалари, Ф. Стойчевски, С. Стойчевски, Дюков, Додевски, Райков, Косев, Каланоски, Манасевски, Спиркоски