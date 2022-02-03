Украина

Наставник "азовцев" попал в сложную ситуацию перед второй половиной сезона.

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич прокомментировал кадровую ситуацию в команде во время зимнего перерыва перед второй половиной сезона.

"Очеретько, Драмбаев и Быков не тренируются, так как у них повреждения. Очеретько, скорее всего, полетит в Киев, чтобы пройти хорошее обследование. Драмбаев и Быков вскоре приступят к занятиям в общей группе.

С новичками пока сложно, потому что нужно очень серьезно их просматривать. По видео невозможно хорошо проанализировать, насколько это качественный футболист. Это можно понять либо в тренировочном процессе, либо при продолжительном наблюдении за игроком. Сложно нам приглашать и украинцев.

В украинском футболе появились деньги, и другие клубы имеют больше возможностей для усилений. Исходим из того, что есть. Нам постоянно предлагают каких-то футболистов и мы их оцениваем. Пока что у нас нет на просмотре никого. Думаю, что в будущем все же появятся исполнители", — приводит слова Маркевича ТК Футбол 1/2/3.

После 18 игр Мариуполь набрал восемь очков и занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ.

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