Изначально команды должны были сыграть 28 февраля.
ФК Мариуполь
02 февраля 2022, 21:38
Поединок 19 тура украинской Премьер-лиги между одесским Черноморцем и Мариуполем состоится 27 февраля. Об этом сообщает пресс-служба "азовцев".
Матч состоится в Одессе на стадионе Черноморец и начнется в 19:30 по киевскому времени.
Отметим, что изначально матч был запланирован на 28 февраля.
После первой половины сезона Черноморец расположился на 13 месте в турнирной таблице УПЛ, а у Мариуполя последняя строчка.
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