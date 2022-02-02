Украина

Изначально команды должны были сыграть 28 февраля.

Поединок 19 тура украинской Премьер-лиги между одесским Черноморцем и Мариуполем состоится 27 февраля. Об этом сообщает пресс-служба "азовцев".

Матч состоится в Одессе на стадионе Черноморец и начнется в 19:30 по киевскому времени.

Отметим, что изначально матч был запланирован на 28 февраля.

После первой половины сезона Черноморец расположился на 13 месте в турнирной таблице УПЛ, а у Мариуполя последняя строчка.

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