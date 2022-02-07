Украина

Команда Олега Дулуба продолжает активно готовиться ко второй половине сезона.

Сегодня, 7 февраля, Львов на учебно-тренировочном сборе в Турции провел два контрольных матча.

Утром львовяне обыграли румынскую Чиксереду со счетом 3:1. В составе украинской команды результативными ударами отметились Ныч, Ременяк и Грисьо.

Львов - Чиксереда (Румыния) 3:1

Голы: Ныч, 7, Ременяк, 14, Грисьо, 67.

Во втором поединке команда Олега Дулуба минимально обыграла грузинскую Шукуру, которая выступает во втором дивизионе чемпионата Грузии. Единственный и победный гол был забит на 80 минуте, а его автором стал Алексей Довгий.

Львов - Шукура (Грузия) 1:0

Гол: Довгий, 80.